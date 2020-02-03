Одноклубник екс-динамівця Бетао ледь не покалічив фаната суперників – неймовірна жорстокість

Матч чемпіонату Бразилії між Фігейренсе та Аваї запам'ятався невиправданою жорстокістю півзахисника Бруну Сілви.

Під час поєдинку між Фігейренсе та Аваї розгорівся конфлікт між одним із фанатів та лавою для запасних Аваї.

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Вболівальник підбіг до розташування суперників, щось вигукуючи. Запасний голкіпер повалив порушника на землю, і здавалось конфлікт вдалось урегулювати. Проте гравець Аваї Бруну Сілва вирішив повторити легендарний удар Еріка Кантона.

Вийшло досить жорстоко: футболіст з усього розмаху влучив у голову поваленого фаната. Сілва на цьому не заспокоївся, намагаючись ще раз вдарити вболівальника ногою, проте партнери по команді відтіснили гравця.

До слова, у складі Аваї виступає екс-гравець Динамо Бетао.

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