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Одноклубник екс-динамівця Бетао ледь не покалічив фаната суперників – неймовірна жорстокість

3 лютого 22:04 1904 Читать на русском
Одноклубник екс-динамівця Бетао ледь не покалічив фаната суперників – неймовірна жорстокість
Бруну Сілва / Getty Images

Матч чемпіонату Бразилії між Фігейренсе та Аваї запам'ятався невиправданою жорстокістю півзахисника Бруну Сілви.

Під час поєдинку між Фігейренсе та Аваї розгорівся конфлікт між одним із фанатів та лавою для запасних Аваї.

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Вболівальник підбіг до розташування суперників, щось вигукуючи. Запасний голкіпер повалив порушника на землю, і здавалось конфлікт вдалось урегулювати. Проте гравець Аваї Бруну Сілва вирішив повторити легендарний удар Еріка Кантона.

Вийшло досить жорстоко: футболіст з усього розмаху влучив у голову поваленого фаната. Сілва на цьому не заспокоївся, намагаючись ще раз вдарити вболівальника ногою, проте партнери по команді відтіснили гравця.

До слова, у складі Аваї виступає екс-гравець Динамо Бетао.

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Світ Відеоновини Бразилія Аваї Аваї Фігейренсе Фігейренсе Бетао Бетао
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