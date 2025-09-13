Хавбек Роми Едоардо Бове звернувся з прощальним листом до Фіорентини, її вболівальників і жителів Флоренції майже через десять місяців після зупинки серця, яка змусила його відійти від футболу. Інцидент стався 1 грудня 2024 року під час матчу Серії А проти Інтера – на самому початку гри хавбек раптово впав на газон і втратив свідомість.

Футболіста терміново госпіталізували, де він деякий час перебував у реанімації. Лікарі встановили йому дефібрилятор, що врятувало життя, але водночас закрило можливість виступати в Серії А – в Італії діють суворі обмеження для гравців із подібними проблемами. Подібна історія трапилася з Крістіаном Еріксеном, який після зупинки серця залишив Інтер і відновив кар’єру в Англії.

На момент трагедії Бове виступав за Фіорентину на правах оренди з Роми з опцією викупу. Після завершення сезону "фіалки" не скористалися цим правом, і футболіст залишився гравцем римського клубу, хоча через медичні обмеження не може допомогти йому на полі.

Цього тижня італієць відвідав Флоренцію, щоб попрощатися з колишніми партнерами, а згодом звернувся до фанатів у соціальних мережах.

"Дорога Фіорентино, дякую від щирого серця. Ви були поруч у найважчий момент мого життя, і я ніколи цього не забуду. Я хочу вірити, що наша історія разом тут не завершується. Дорогі тіфозі Фіорентини, за такий короткий час ви змогли зайняти особливе місце в моєму серці. Я завжди нестиму вашу безумовну любов. Наш бойовий дух неможливо зламати. Дорога Флоренціє, я прибув у момент слабкості, і ти відразу змусила мене почуватися як удома. Потім я впав, і ти дала мені сили піднятися. Я вдячний тобі назавжди" – написав Бове в Інстаграм.

