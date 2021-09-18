"Про яке припинення співпраці ви говорите? Інформація у пресі? Про це кожен може написати – це таке. Одні розмови. Я багато разів говорив про це", – відреагував на чутки про готовність Скрипника піти у відставку Оганов у коментарі FanDay.

Скрипник готовий подати у відставку, – ЗМІ

Зазначалось, що є кілька причин потенційної відставки Віктора, серед яких – помилки при комплектації команди, погано проведена селекційна робота, а також виліт із Ліги Європи.

Нагадаємо, чутки про можливий відхід з'явились після ганьби Зорі з Буде-Глімтом (1:3) у Лізі конференцій. Також в УПЛ справи луганців не дуже – лише сьома сходинка.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій – тактичний крах луганців і тріумф системи над хаосом