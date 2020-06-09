"Одне гниле яблуко в кошику зіпсує інші": Сульшер розповів про трансферну політику Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зізнався, як вибирає потенційних новачків для клубу.

"Для мене було привілеєм виступати за Манчестер Юнайтед, я був професіоналом. Було б неприємно дивитися на себе, якби не віддавав всі сили на полі заради партнерів і тренера.

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Це саме те, що я шукаю в потенційних новачках або гравцях молодіжної команди. Футболіст повинен бути сильний індивідуально, а також бути професіоналом, тому що одне гниле яблуко у кошику зіпсує інші.

Перший крок, щоб стати гравцем Манчестер Юнайтед, – бути досить скромним і розуміти, що весь час потрібно ретельно працювати. Ніколи не здавайтеся і завжди намагайтеся з усіх сил, кожен день потрібно викладатися на 100 відсотків", – цитує Сульшера видання ESPN.

Нагадаємо, 47-річний фахівець очолив Манчестер Юнайтед наприкінці 2018 року після провалу Жозе Моурінью. Спершу був позитивний старт, однак потім результати команди погіршилися. У поточному сезоні "дияволи" ведуть боротьбу за топ-4 АПЛ.

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