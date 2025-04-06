Після перемоги Ліверпуля над Евертоном в 30-му турі АПЛ "червоні" ще ближче наблизились до титулу АПЛ. Проте володар "Золотого м'яча" Майкл Оуен в інтерв'ю з Вірджилом ван Дейком припустив, що поточний сезон не буде особливим для команди через виліт з ЛЧ та кубків, чим спричинив суперечку з капітаном "мерсисайдців".

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За свого гравця заступився наставник Ліверпуля Арне Слот, повідомляє The Guardian.

"Майкл же грав за Ліверпуль. Він знає, що за 35 років ми виграли АПЛ лише один раз? Ось вам моя відповідь. Якщо ви можете виграти лігу з цим клубом, тоді все інше не має значення. Якщо ви б зробили це 10 разів поспіль, то я міг зрозуміти, якби люди сказали: "Але ж ви і так виграєте АПЛ постійно". Я згоден з ван Дейком в цій ситуації.

Думаю, що АПЛ зараз сильніша, ніж будь-коли. Неприємно чути, що зараз в лізі нібито слабкі клуби. Пеп Гвардіола говорив, що більше не буде команди, яка набере за сезон близько 100 очок і виграє лігу чотири рази поспіль. І я згоден, тому що у багатьох колективів стає все більше топових гравців", – відповів Слот.

Нагадаємо, що Ліверпуль після 30 матчів іде на першому місці в турнірній таблиці АПЛ і вже в неділю 6 квітня може збільшити відрив від Арсенала, якщо переграє Фулхем на виїзді.

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