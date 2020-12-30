"Однаково залишився найпривабливішим в команді", – гравець Кардіффа показав моторошну травму голови

Екс-захисник молодіжної збірної Англії Джо Беннет мало не втратив око у зіткненні з нападником своєї команди.

Захисник Кардіффа Джо Беннетт на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував фото своєї голови з гематомою після зіткнення з одноклубником Джуніором Хойлетом. 29-річний футболіст отримав травму у матчі 25-го туру Чемпіоншипа проти Шеффілд Венсдей і був замінений. Кардіфф, забивши на перших хвилинах два голи, пропустив лише одного разу і зумів перемогти у виїздному для себе матчі.

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"Хойлет, у тебе голова зроблена з бетону! Все в порядку, тріщини немає. Хлопці досягли непоганого результату", – написав Беннетт у своєму Твіттері.

"Все одно залишився найсимпатичнішим хлопцем в команді. Я б не турбувався щодо травми", – підтримав Беннетта один з уболівальників Кардіффа у соцмережі.

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