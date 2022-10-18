"На плей-офф я їхав на 99% впевненим в тому, що ми пройдемо. Не плутайте це з самовпевненістю. Ми вірили у свої сили, у свою гру, один в одного, в наших тренерів і персонал, які пройшли дуже важкий шлях. Ми виконали дуже багато роботи. Так, перший матч залишив двояке враження. За грою ми були кращими, але поступилися.

Ротань презентував пам'ятні футболки Луческу та Йовічевічу – обидва долучились до виходу України на молодіжне Євро

На ранок нам призначили теорію, хоча зазвичай після матчу вона була не раніше вечора наступного дня. Я відразу згадав страшні розповіді про Ротаня-капітана. Проте в зал зайшла зовсім спокійна людина, яка попросила увімкнути відео. На ньому були зібрані моменти, коли словаки нас просто б’ють, коли ми поступаємося в єдиноборствах, падаємо на газон. Це була одна з найжахливіших хвилин в моєму футбольному житті. І не тільки, мабуть, в моєму…

Наприкінці теорії Петрович зауважив: "Виправите те, з чого ми почали, – буде мінімум 3:0". Так і вийшло. Це хвилинне відео нас так завело – ви просто не уявляєте! Ніхто не образився на тренера – ми образилися самі на себе. Так, у другому матчі нам знову заважало поле, але все це ми компенсували потужною віддачею, не забуваючи про свій футбол. Футбол з холодною та спокійною головою. З таким настроєм будемо готуватися і до Євро. Хочу вірити, що туди ми поїдемо з головною перемогою всього нашого життя", – цитує Бондаренка Команда 1.

Ротань зізнався, з ким хотів би зіграти на молодіжному Євро-2023

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі (2:3) взяла реванш у Словаччини (3:0) в плей-офф кваліфікації та вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи.