"Це була складна гра. У перерві ми поговорили і сказали, що можемо виграти матч, якщо знайдемо можливості. Це була дуже важлива і хороша гра для нашої команди, не найкраща, але одна з найважливіших. Ми довіряємо всім гравцям, навіть Драгоміру на позиції нападника. Перший тайм був непростим, але в другому, завдяки Бруно і Андерсону, ми добре зіграли.

"Для мене однакові помилки при обороні та при атаці": Шовковський назвав причини поразки Динамо від Пафоса

Ми дуже задоволені результатом і грою. Було складно, але ми проявили терпіння, знайшли цей момент і скористалися ним. Попереду ще дуже складний матч-відповідь, і я хочу сказати компліменти Динамо, тому що це дуже сильна команда.

Це одна з найважливіших перемог в історії Пафосу. Те, що роблять ці гравці, – це щось історичне. Ми твердо стоїмо на ногах, але у нас великі амбіції. Я присвячую її нашим уболівальникам, тим, хто був тут з нами, і тим, хто був вдома.

Я не використовував "чистого" центрфорварда? Мені потрібні були забіги. Я знаю, що Динамо будує гру від оборони, а Драгомір і Танковіч активно тиснули вперед", – цитує Карседо 24 Sports.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки