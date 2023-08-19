"Шахтар – це формуючий досвід у моєму житті. Дуже сильна команда, яка найкраще відповідала моєму уявленню про футбол. Я казав гравцям, що за два-три роки виведу їх до півфіналу Ліги чемпіонів.

ЗСУ знищили роту "фанатського спецназу" – раніше туди вступив екс-захисник збірної Росії, який грав у Києві

Найгірше було прийняти війну. Це було у повітрі. Було жахливо усвідомлювати, що твоєї команди більше немає. Її скасували. Вона зникла.

Мені допомогли цінності батька та матері. Я відчував відповідальність перед хлопцями. "Я не кину вас, я залишуся з вами до кінця", – сказав я їм. У той час як багато хто, в тому числі клуб, говорили, що війни ніколи не буде, що це просто гра м'язами між двома країнами.

Я ніколи не відчував страху. Єдиним страхом була можливість під час руху до кордону опинитися на мілині, без бензину, на морозі, без їжі. А потім були постріли, чутки про російських десантників, які висаджуються в центрі міста, щоб убити Зеленського, а також можуть проникнути до готелю, де нас тримали під замком.

Що можна коротко сказати про це? Одна країна була захоплена іншою. Крапка. Україна боронить свою територію. Більше тут нема чого сказати", – цитує Де Дзербі Sportitalia.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року, одразу вигравши Суперкубок України. Італієць привів "гірників" до перемоги в УПЛ та вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів. Після повномасштабного нападу Росії на Україну італієць покинув Шахтар, а згодом перебрався до англійського Брайтона.

"Ти підеш вбивати таких, як я": форвард з оселедцем бив окупантів мінометом, але втратив на фронті рідного брата