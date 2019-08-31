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"Одна бомба, дві бомби", – Зідан прокоментував чутки щодо гучних трансферів Переса

15:58 690 Читать на русском
"Одна бомба, дві бомби", – Зідан прокоментував чутки щодо гучних трансферів Переса
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відповів на чутки про те, що Флорентіно Перес готує супертрансфери перед закриттям вікна.

"Почекаємо до понеділка. Все може трапитись. Бомба, дві бомби. Подивимося.

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Я пишаюся тими гравцями, які є у мене в розпорядженні. Для мене вони найкращі. Коли говориш, що хочеш змін, дуже важливо бути задоволеним, коли чемпіонат уже стартує. І я задоволений.

Я не можу скаржитися на той склад, який у мене є. Якщо буду скаржитися, варто змінити роботу. Всі тренери захотіли б тренувати цю команду і отримати цих гравців", – цитує Зідана журналіст Дермот Корріган у своєму Twitter.

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Теги
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