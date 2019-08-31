"Одна бомба, дві бомби", – Зідан прокоментував чутки щодо гучних трансферів Переса

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відповів на чутки про те, що Флорентіно Перес готує супертрансфери перед закриттям вікна.

"Почекаємо до понеділка. Все може трапитись. Бомба, дві бомби. Подивимося.

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Я пишаюся тими гравцями, які є у мене в розпорядженні. Для мене вони найкращі. Коли говориш, що хочеш змін, дуже важливо бути задоволеним, коли чемпіонат уже стартує. І я задоволений.

Я не можу скаржитися на той склад, який у мене є. Якщо буду скаржитися, варто змінити роботу. Всі тренери захотіли б тренувати цю команду і отримати цих гравців", – цитує Зідана журналіст Дермот Корріган у своєму Twitter.

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Zidane smiling when asked if Florentino has another ‘bomb’ ready for deadline day: “We will see until Monday at 12PM. Anything can happen. A bomb, two bombs…. We will see.” — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) August 31, 2019