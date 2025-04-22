Скандальний італієць Крістіан Пануччі дізнався про інцидент, що стався на його віллі в Римі. Поки екс-футболіст Реала відпочивав в Об'єднаних Арабських Еміратах, невідомі прокралися до його помешкання в столиці Італії та підпалили машину, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фонсека жорстко розкритикував ставлення до України: "Світ перебуває в дуже небезпечній ситуації, але вони не здадуться"

Поліція на підставі відеозаписів з камер спостережень вважає, що це було хуліганство після невдалої спроби викрадення автівки.

Додамо, що Пануччі восени 2024 року зганьбився разом із Фабіо Каннаваро поїздкою до Московії, де зізнавався в коханні до болотної держави й заявляв про бажання працювати у РФ. Італієць зробив це попри те, що до цього він брав участь в благодійному матчі на підтримку України у 2023 році.

"Біля стадіону Кристала базувались катівні ФСБ": Херсон від заходу до світанку, тіла у річці, "місяць немитих голів"