"Даріо Срна є легендою Шахтаря й одним із символів новітньої історії клубу. Протягом 15 років він виступав за "гірників" як гравець, став легендарним капітаном і встановив рекорд усіх часів – 536 матчів у футболці донеччан.

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Разом із командою Даріо вигравав Кубок УЄФА, 9 разів ставав чемпіоном України, а усього завоював 25 трофеїв. По завершенні кар'єри гравця Срна входив до тренерського штабу команди, обіймав посаду директора клубу з футболу, а в березні 2023 року став спортивним директором Шахтаря.

Вітаємо його і бажаємо миру й добра, міцного здоров'я, щастя та сімейного добробуту, яскравих емоцій від гри улюбленої команди, нових великих перемог і досягнень разом із Шахтарем", – йдеться у повідомленні на клубному сайті "гірників".

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