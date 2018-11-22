toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

"Один із найкращих, з ким я грав", – Шевченко відреагував на звістку про те, що Дрогба завершив кар'єру

19:03 311 Читать на русском
"Один із найкращих, з ким я грав", – Шевченко відреагував на звістку про те, що Дрогба завершив кар'єру
Дрогба та Шевченко / соцмережі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав Дідьє Дрогба із завершенням кар'єри футболіста.

"Один з найкращих, з ким я грав", – написав Шевченко у Twitter.

Дрогба зворушив мережу дитячим фото – Челсі відповів легенді

Зазначимо, Шевченко і Дрогба грали пліч-о-пліч у складі лондонського Челсі впродовж трьох років з 2006 по 2008 роки.

Івуарієць чотири рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів, визнавався найкращим гравцем року у французькій Лізі 1 і двічі ставав найкращим гравцем Африки. За всю кар'єру він провів 679 матчів на професійному рівні, в яких забив 297 голів.

Теги
Світ Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
14
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук