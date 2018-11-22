"Один із найкращих, з ким я грав", – Шевченко відреагував на звістку про те, що Дрогба завершив кар'єру

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав Дідьє Дрогба із завершенням кар'єри футболіста.

"Один з найкращих, з ким я грав", – написав Шевченко у Twitter.

Дрогба зворушив мережу дитячим фото – Челсі відповів легенді

Зазначимо, Шевченко і Дрогба грали пліч-о-пліч у складі лондонського Челсі впродовж трьох років з 2006 по 2008 роки.

Івуарієць чотири рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів, визнавався найкращим гравцем року у французькій Лізі 1 і двічі ставав найкращим гравцем Африки. За всю кар'єру він провів 679 матчів на професійному рівні, в яких забив 297 голів.