"Ілічіч провів відмінний матч, хоча були ситуації, коли він міг зіграти краще. Всі провели відмінний матч. Це один з найкращих матчів Аталанти з того часу, що я тут. Ми досягли цього проти лідера Серії А, зимового чемпіона, але сьогодні ми були кращими за усіма показниками, і це дуже приємно.

Мілан – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Після гри з Ліверпулем, в якій ми вдома пропустили п'ять м'ячів, ми засвоїли уроки і внесли необхідні зміни. Ми сильніші пресингуємо суперників, що дозволяє нам краще грати в обороні.

Скудетто? Якщо ви хочете, щоб я про нього заговорив, то у вас нічого не вийде. Ми хочемо виграти чемпіонат, проте у нас нема такого завдання", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Зазначимо, що Аталанта розбила Мілан (3:0) та піднялась у зону Ліги чемпіонів, набравши 36 очок. "Россонері" залишився першим із 43 пунктами.

Аталанта розгромила Мілан завдяки перформансу Ілічіча та піднялася у зону ЛЧ – Маліновський зіграв шість хвилин