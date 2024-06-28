Грузинський воротар вдало виступає на чемпіонаті Європи. Гіоргі Мамардашвілі допоміг своїй команді вперше в історії пробитися до 1/8 фіналу.

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Як інформує Córner Che, оточення голкіпера вважає, що Євро-2024 зробить його ще більш цінним, ніж до початку турніру. Валенсія, яка розуміє, що може втратити гравця вже визначилась з його ціною. "Кажани" попросять за грузина близько 60 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює голкіпера у 35 млн євро.

Нагадаємо, що Мамардашвілі виступає за Валенсію з 2022 року. Загалом він відіграв за іспанський клуб у 100 матчах у всіх турнірах.

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