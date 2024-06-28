Один з найкращих кіперів Євро-2024 отримав астрономічний цінник, який майже вдвічі перевищує "офіційну" вартість
Валенсія може непогано заробити на трансфері голкіпера збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі.
Грузинський воротар вдало виступає на чемпіонаті Європи. Гіоргі Мамардашвілі допоміг своїй команді вперше в історії пробитися до 1/8 фіналу.
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Як інформує Córner Che, оточення голкіпера вважає, що Євро-2024 зробить його ще більш цінним, ніж до початку турніру. Валенсія, яка розуміє, що може втратити гравця вже визначилась з його ціною. "Кажани" попросять за грузина близько 60 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює голкіпера у 35 млн євро.
Нагадаємо, що Мамардашвілі виступає за Валенсію з 2022 року. Загалом він відіграв за іспанський клуб у 100 матчах у всіх турнірах.
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