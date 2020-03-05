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Офіційно: один з матчів Ліги чемпіонів пройде без глядачів

21:31 467 Читать на русском
Офіційно: один з матчів Ліги чемпіонів пройде без глядачів
Аталанта – Валенсія / Getty images

Ще однією жертвою коронавірусу стали єврокубкові поєдинки.

 

Коронавірус знову став на заваді повноцінному проведенню футбольних матчів – цього разу постраждали поєдинки під егідою УЄФА. Зокрема, відповідно до рішень, прийнятих владою Італії та Іспанії, у зв’язку з заходами, пов’язаними з боротьбою зі смертельною недугою, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Валенсією та Аталантою, який відбудеться 10 березня о 22:00, пройде за зачиненими дверима.

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Окрім того, глядачі не зможуть потрапити і на поєдинок 1/8 Ліги Європи між Інтером та Хетафе, який пройде 12 березня о 22:00.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Італії глядачі цілий місяць не зможуть відвідувати матчі чемпіонату і Кубка країни.

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Ліга чемпіонів 2019/20 Ліга Європи 2019/20 Валенсія - Аталанта Валенсія Валенсія Інтер Інтер Хетафе Хетафе Аталанта Аталанта Ліга Європи Ліга чемпіонів
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