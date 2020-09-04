Як відомо, вже 11 вересня, у п'ятницю, після паузи, викликаної матчами збірних у Лізі націй, стартує другий тур чемпіонату України. Один з матчів планують провести з глядачами.

УПЛ затвердила дати і час початку матчів 3-го туру чемпіонату

Вибір випав на зустріч між дебютантом Прем'єр-ліги Рухом та чемпіоном країни Шахтарем. Офіційний сайт львівського клубу зазначає, що всі бажаючі зможуть придбати квитки на гру вже найближчим часом.

Нагадаємо, "жовто-чорні" напередодні визначились з домашнім стадіоном – підопічні Івана Федика прийматимуть суперників у сезоні-2020/21 на Арені Львів.

Нагадаємо, у стартовому турі Шахтар впевнено переграв Колос (3:1), а Рух був знищений Ворсклою (2:5).

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