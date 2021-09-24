"Ми просто повинні сподіватися, що будемо отримувати заслужене. В останніх двох матчах в нашу користь мали призначити три пенальті.

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Один тренер турбувався про те, скільки нам дають пенальті, і після цього, схоже, пенальті стали призначати рідше. З того моменту я відчув велику різницю.

Потрібно просто залишити суддям право розбиратися в цьому і сподіватися, що дуже скоро вони почнуть ухвалювати правильні рішення", – цитує Сульшера Daily Mail.

Нагадаємо, взимку наставник Ліверпуля Юрген Клопп дорікнув, що МЮ за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5.

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