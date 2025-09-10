"Після такої гри важко щось говорити, але я хочу подякувати футболістам. Тому що у нас був лише один день. Я сказав їм, що потрібно показати психологічну готовність, характер і боротьбу. Незалежно від рахунку, я б подякував їм. Давно в збірній не було такого бойового духу. Можливо, футболісти теж перебували під тиском. Хочу подякувати вболівальникам. У важкий момент вони підтримували нас. Можливо, саме ця підтримка допомогла.

Ельвін Джафаргулієв був втомленим, потрібна була заміна. Але Абдула Хайбулаєв отримав травму, і ми залишили його на полі. Ельвін робив такі спринти, які не робив навіть поки був свіжим. Це ваша заслуга теж. Всі ми боремося. Можливо, ця воля і завойовані очки привнесуть бойового духу в наш футбол. Суперник був сильним. Україна повернулася з виїзду до Франції (насправді Україна грала домашній матч у Польщі, – прим.). Ми це розуміли. Ми теж приїхали після важкого виїзду, а після великої поразки був психологічний спад. Ми внесли деякі зміни. Запрошення Рустама Ахмедзаде і Абдули Хайбулаєва підняло дух команди.

Що за один день вдалося змінити в збірній, яка при Фернанду Сантуші довгий час залишалася в поганому стані? За один день багато чого не зміниш. У нас не було часу на тренування. Вранці ми провели тактичне заняття. Який максимум могли дати за один день, такий і дали. Потрібно було також проаналізувати суперника. Ми всі хотіли цього разом. Ми це змінили, тому що кожен хотів", – цитує Аббасова AzeriSport.

