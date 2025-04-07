Абсолютно найкращим гравцем Роми в матчі з Ювентусом був визнаний воротар Міле Свілар, він отримав "сімку". Однак оцінку в 6,5 балів отримало не так багато гравців, і Артем Довбик опинився серед них.

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"Це був, ймовірно, один із найкращих його матчів, які він провів спиною до воріт. Часом він нагадував нам Джеко, коли захищав м'яч і роздавав передачі, націлені на атаку. Він чудово скинув м'яч на Крістанте. Момент, що призвів до влучання Ель-Шаараві в штангу, також виник завдяки грі Артема спиною до воріт. Оцінка – 6,5", – зазначив Кардуччі.

Також 6,5 балами були удостоєні Манчіні, Н'Діка, Коне та головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі. Решта гравців "джаллороссі" отримали "шістки" і (у випадку з Крістанте) нижче.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом