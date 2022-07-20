"Джурасек – це дуже зріла людина для свого віку, емоційно стабільна, за важких умов здатна показувати свої найкращі якості. Коли на футбольному полі вирішується результат матчу, він може взяти на себе ініціативу і додати команді серйозності. За межами поля Невен також показав свою зрілість, спокій та раціональність, коли в перші дні російської агресії проти України ми перебували в країні.

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Це демонструє, що на нього можна розраховувати як на людину. Як гравця я також давно його знаю, адже ми провели певний час у дублі Динамо Загреб. Тоді Невен тренувався в змішаному режимі, долучаючись до першої команди, у якій завжди велика конкуренція та сильні виконавці. Він отримав ігровий тонус у дублі, а потім, після кількох оренд, досяг позначки в майже 100 матчів у вищому дивізіоні, що є яскравим показником.

Його період кар’єри в СК Дніпро-1 також успішний, показав усій Україні, що ми придбали гарного виконавця. Вважаю, Невен на своїй позиції – один із найкращих гравців УПЛ", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" сьогодні, 20 липня, оголосили про прихід Невена Джурасека, контракт з яким підписали на 2 роки. До цього клуб підписав Андрія Тотовицького.

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