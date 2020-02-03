Один із лідерів Олександрії пропустить другий тренувальний збір команди в Туреччині

Півзахисник Олександрії Дмитро Шастал не полетів з командою в Белек на другий тренувальний збір.

Гравець пропустить другий етап підготовки до відновлення сезону через травму, інформує Футбол NEWS. Шастал буде готовий повернутися до тренувань через 4 тижні.

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Зазначимо, що на другому тренувальному зборі в Туреччині підопічні Володимира Шарана проведуть 6 спарингів. Суперниками української команди стануть казахський Кайсар, болгарський Левскі, казахський Кизил-Жар СК, Динамо Тбілісі, СК Дніпро-1 та ще одна команда, з якою ведуться переговори.

До слова, наразі Олександрія посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ, Команда Шарана має однакову кількість очок з Десною і відстає від Динамо та Зорі на 3 і 1 заліковий бал відповідно.

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