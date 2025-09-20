Далеко не всі футболісти Барселони хочуть бути присутніми на церемонії вручення "Золотого м'яча-2025".

Каталонський клуб оголосив список учасників делегації, до якої увійшли три гравці чоловічої команди (Ямаль, Рафінья, Кубарсі), головний тренер чоловічої команди Хансі Флік, 8 гравчинь жіночої команди (Алексія, Айтана, Патрі Гіхарро, Грем-Хансен, Пажор, Клаудія Піна, Ката Коль та Вікі Лопес), президент Жоан Лапорта і ще кілька менеджерів.

Дембеле виграв нагороду, яка стала "прокляттям" – натяк на сенсаційного володаря "Золотого м'яча"

Багатьох здивувала відсутність Педрі, який має всі шанси потрапити у топ-10 голосування "Золотого м'яча". Причина проста – 22-річний півзахисник вирішив надати перевагу відпочинку вдома та підготовці до наступних матчів, інформує AS.

Нагадаємо, цьогорічна церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 22 вересня у паризькому театрі Шатле.

"Він називає мене Педрінью": Педрі – про Барселону Фліка, взаємини з Рафіньєю і Ямалем, особливу мрію