"Пережив дуже сильні емоції, коли дізнався про призначення на цей фінал. Сподівався, що мені випаде шанс попрацювати на фіналі Євро, і наполегливо працював зі своєю командою. Це справжня це мрія, неймовірний момент і величезна честь.

Італія – Англія: УЄФА призначив арбітрів на фінал Євро-2020 – є слід півфінального скандалу

Євро було фантастичним. Думаю, що рівень суддівства був дуже високим. Ми тут як одна велика сім'я – рефері, персонал УЄФА, тренери з фізпідготовки. Кожен намагається зробити чемпіонат ще кращим.

Ми дивилися два півфінали, і атмосфера на Вемблі була неймовірною. Тому зараз ми з нетерпінням чекаємо фіналу. Приємно, що у нас був цей додатковий період, щоб повністю зосередитися на матчі.

Під час гри можна добре відпрацювати 90 хвилин, приймати правильні рішення, а потім в самому кінці трапляється щось, що псує всю твою хорошу роботу. Дуже важлива буде командна робота. Те, що я можу повністю довіряти своїм партнерам, вселяє в мене впевненість", – цитує Кюйперса сайт УЄФА.

Фінальна зустріч між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

Англія – Данія: заслужений тріумф Саутгейта із присмаком скандалу, яскрава вивіска на фінал Євро, Стерлінг – злий геній