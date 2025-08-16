"Історія, про яку я довго мовчав і думав, що зможу вирішити все по-людськи. Але ні – на мої дзвінки ніхто не відповідає.

Розповідаю. Коли я грав у Чорноморці, поїхав на збори до Туреччини. Моя машина стояла на базі, і її потрібно було відігнати на СТО. Я попросив свого "близького друга" на той момент – ми буквально щодня проводили час разом, тому я йому довіряв.

У машині лежали 11 тисяч євро. Я його попередив про це, на що він відповів: "Давай я занесу їх до себе додому для безпеки". Я погодився без жодних підозр, адже знав усю його сім’ю, бував у нього на днях народження, вдома, коли він хворів – допомагав йому.

Сім’я ця з Донецька. Їхній дідусь, Станіслав Марксович Толчин, був політиком у Партії регіонів. Грошей у цієї родини ніколи не бракувало, але, як виявилося, красти вони звикли. Я сам із Маріуполя Донецької області, ми були дуже близькими, адже земляки все-таки.

Коли я приїхав із Туреччини, ми з ним зустрілися і прийшли до нього додому. Його мати, як завжди, була в стані алкогольного сп’яніння. Коли він постукав у двері, вона сказала йому: "Йди нах*й". Він відповів: "Мам, Артур прийшов за грошима". Вона ж сказала: "Нехай теж іде нах*й". Я подумав – може, п’яна, хто знає.

Через деякий час його мама сказала мені довести, що це мої гроші. Я звернувся в поліцію – нуль. Звернувся до СБУ – нуль. Сам Славік Толчин завжди був на зв’язку, намагався працювати і щось віддавати, але останнім часом перестав відповідати.

Я дуже добра людина, тому не хочу робити людям погано, завжди намагаюся вирішувати все по-людськи. Але це вже переходить межі. На сьогоднішній день я пишу заяву до Одеського суду і сподіваюся, що справедливість переможе.

Я не прагну скандалів чи зайвого галасу, я просто хочу повернути свої гроші, які мені не віддають", – напсиав Авагімян на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Артур – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Маріуполь, київський Арсенал, вірменський Алашкерт, Олександрію та Чорноморець, де отримав прізвисько "одеський Мессі". З серпня 2024 року виступає за черкаський ЛНЗ.

