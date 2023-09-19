"Щоб мати хороші результати в Лізі чемпіонів, ми повинні бути одержимі цим змаганням або дивитися на нього в перспективу? Ви вже знаєте відповідь. Коли клуб чимось одержимий, це ніколи не є хорошим знаком. Треба мати надію, амбіції. Але одержимість ніколи не працює.

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Нам доведеться почекати й подивитися, як розвиватиметься змагання. Футбол прекрасний тим, що всі результати можливі. Можна зіграти погано і виграти, і навпаки. Як клуб, ми дуже мотивовані вигравати всі матчі. Це єдина мета клубу.

Безумовно, ми стартували не дуже добре (5-е місце в Лізі 1 з 8 очками за п'ять турів). Але кожен раз, коли я приходжу в клуб, це відбувається так. Гравцям ще потрібно адаптуватися до вимог. І я бачу, що команда працює. Я в захваті від їхньої поведінки. Будуть хороші результати та хороший футбол, впевнений.

Чи зможе Кіліан Мбаппе допомогти ПСЖ виграти Лігу чемпіонів? Щоб виграти турнір, потрібна чудова команда. Не лише 11 гравців, а 23. Нехай усі будуть готові до участі в кожному матчі. Ви повинні бути скромними, тому що ваш суперник іноді може бути кращим за вас", – розповів Луїс Енріке на прес-конференції.

Нагадаємо, що ПСЖ зіграє проти Борусії Д у вівторок, 19 вересня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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