"Як на мене, до великих несподіванок у майбутньому чемпіонаті України справа не дійде. В боротьбі за золото віддаю перевагу Динамо, яке зберегло всіх ключових виконавців з українським паспортом, а легіонери останнім часом в столичній команді не були на провідних ролях.

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Від кого чекаю сюрпризів? Цікаво буде спостерігати за Кривбасом, що повернувся до еліти з новим керманичем Юрієм Вернидубом, котрий вже привчив уболівальників до того, що очолювані ним команди завжди на видноті. Додає інтриги й виступ СК Дніпро-1, особливо, коли врахувати, що новому головному тренеру Олександру Кучеру ще не доводилося працювати на такому рівні.

Також слід уточнити, що через війну з Росією матчі проходитимуть без глядачів і по великому рахунку значення рідних стін нівелюється. Це, без сумніву, може позначитися на результатах поєдинків", – сказав Кабанов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, старт нового сезону заплановано на 23 серпня.

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