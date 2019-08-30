"Очікую матчів з Динамо", – тренер Мальме прокоментував підсумки жеребкування групового етапу Ліги європи

Головний тренер Мальме Уве Рьослер поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги Європи, де команда зіграє з київським Динамо.

"Усі команди в групі мають шанси вийти в плей-офф. Очевидно, що захоплюючою буде зустріч із Копенгагеном, але також очікую поєдинків з Динамо, проти якого ми грали минулої зими на зборах у Марбельї.

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Ми мало що знаємо про Лугано, але швейцарський футбол на підйомі і це буде виклик", – цитує Рьослера офіційний сайт Мальме.

Київське Динамо прийматиме Мальме вже у 1 турі групового етапу. Матч відбудеться 19 вересня на НСК Олімпійський.

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