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"Очікую матчів з Динамо", – тренер Мальме прокоментував підсумки жеребкування групового етапу Ліги європи

19:45 390 Читать на русском
"Очікую матчів з Динамо", – тренер Мальме прокоментував підсумки жеребкування групового етапу Ліги європи
Уве Рьослер / The Sun

Головний тренер Мальме Уве Рьослер поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги Європи, де команда зіграє з київським Динамо.

"Усі команди в групі мають шанси вийти в плей-офф. Очевидно, що захоплюючою буде зустріч із Копенгагеном, але також очікую поєдинків з Динамо, проти якого ми грали минулої зими на зборах у Марбельї.

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Ми мало що знаємо про Лугано, але швейцарський футбол на підйомі і це буде виклик", – цитує Рьослера офіційний сайт Мальме.

Київське Динамо прийматиме Мальме вже у 1 турі групового етапу. Матч відбудеться 19 вересня на НСК Олімпійський.

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"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи
16:30
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Мальме Мальме Ліга Європи Динамо Динамо Уве Рьослер Уве Рьослер
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