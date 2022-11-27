"Дорогий Юргене! Ви проявили ініціативу назвати мене Карлушем, тому вважаю, що правильно називати вас Юргеном. Так? Навіть не знаючи мене особисто, ви ставите під сумнів мій характер з типовим упередженим судженням про вищість.

"Чому не питаєте Саутгейта про Афганістан?": Кейруш влаштував чергову істерику після запитання про протести в Ірані

Незалежно від того, наскільки можу поважати те, що ви зробили на полі, ці зауваження про культуру Ірану, національну збірну та моїх гравців – є ганьбою для футболу. Ми навіть хотіли б запросити вас як нашого гостя прийти до нашого табору, поспілкуватися з гравцями Ірану та дізнатися від них про країну, народ, поетів і мистецтво, алгебру, всю тисячолітню перську культуру, а також послухати від наших гравців, як вони люблять і поважають футбол.

Як американця/німця ми розуміємо, що ви не підтримуєте нас. Без проблем. І попри ваші обурливі зауваження, які намагаються підірвати наші зусилля, жертви та навички, ми обіцяємо вам, що не будемо виносити жодних суджень щодо вашої культури, коріння та походження та що ви завжди будете раді в нашій родині. Разом з тим ми просто хочемо з повною увагою стежити за рішенням ФІФА щодо вашої позиції як члена технічної дослідницької групи ЧС-2022. Тому що, очевидно, ми очікуємо, що ви подасте у відставку до того, як відвідаєте наш табір", – написав Кейруш на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Клінсманн розкритикував збірну Ірану та безпосередньо Карлуша Кейруша після перемоги над Уельсом (2:0). Екс-тренер збірної Німеччини та США зазначив, що нинішній наставник іранців мав труднощі в Південній Америці, не зміг пройти кваліфікацію з Колумбією, а потім не зумів пройти кваліфікацію з Єгиптом, але знайшов себе у близькосхідній команді, оскільки та постійно працює з суддями.

Уельс драматично програв Ірану в меншості на 90+8 – шалене везіння і кунг-фу воротаря не врятували Бейла та Ко