"Матчі на виїзді завжди трохи складніші. За відчуттями, гра вдавалася, але єдине, що не виходило: ми створили дуже багато моментів, однак не змогли реалізувати жодного.

Туран здивував коментарем після нічиєї з Ільвесом – 0:0 сподобалися більше, ніж 6:0

Від штучного покриття очікував насправді гіршого. Було дещо незвично, але по грі адаптувався – перші м’ячі, розминка, і вже безпосередньо під час гри все було нормально.

У перерві Арда Туран казав, що потрібно перемогти та забити гол. Також сказав, що граємо непогано, але маємо реалізувати гольові моменти.

Дуже здивувала кількість уболівальників – просто неймовірно. Хороша підтримка, багато українців, і ми дуже раді були їх бачити. Навіть з ультрас фінів перегукувались, тому атмосфера справді дуже сподобалась.

А щодо наступного суперника... Усі знають, що Бешикташ – це хороша команда, на їхньому стадіоні грати складно, адже там неймовірна атмосфера та дуже хороші вболівальники. Тому очікуємо на складний, але дуже цікавий матч", – цитує Бондаренка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у першій грі Шахтар розгромив фінський Ільвес з рахнком 6:0, а в матчі-відповіді не зміг розпакувати ворота суперника, обмежившись безгольовою нічиєю.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию