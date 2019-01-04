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Очігава за крок від переходу в СК Дніпро-1

12:12 1564 Читать на русском
Очігава за крок від переходу в СК Дніпро-1
Заруб Очігава / ФК Олімпік

Захисник Зураб Очігава, права на якого належать Динамо, незабаром продовжить кар'єру в Першій лізі.

23-річний оборонець стане гравцем СК Дніпро-1, повідомляє fcdnipro.com. Повідомляється, що деталі переходу уже узгодили і найближчими днями про трансфер буде офіційно повідомлено.

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До слова, цього сезону Зураб не грав за головну команду Динамо у офіційних матчах. Захисник виходив лише у товариському поєдинку проти Олімпіка.

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