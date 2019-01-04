Очігава за крок від переходу в СК Дніпро-1

Інтерв’ю — 12:00 2673
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"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до Росії
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Хацкевич потрапив у топ-50 найкращих тренерів світу за версією Football World RankingsУкраїна — 10:35 1163
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Чи повернеться Лунін у Реал: наставник Леганеса – про майбутнє українця в Іспанії, яке залежить від трьох сторінІспанія — 10:10 1601
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Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос підписав форварда збірної ГреціїСвіт — 09:33 1444
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Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ: суперпрагматичний Гвардіола, заслужені 3 очки та 11 мм фартуАнглія — 00:41 5138
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