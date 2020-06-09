Очігава та Коломоєць потрапили до збірної туру чемпіонату Естонії

Українські гравці Левадії Зураб Очігава та Юрій Коломоєць отримали відзнаку за перфоманс у матчі 6-го туру чемпіонату Естонії.

Очігава та Коломоєць визнані одними з найкращих гравців 6-го туру чемпіонату Естонії та потрапили до символічної збірної туру, інформує офіційний Instagram естонської ліги.

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Зазначимо, що обидва українці відзначились голами за Левадію, а їхня команда розгромила Калев (4:0). Це були перші голи Очігави та Коломойця у складі естонського клубу.

До слова, Левадія посідає друге місце в чемпіонаті Естонії, маючи в активі 15 очок. Перша Флора очолює таблицю з 16 пунктами.

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