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Очігава підписав контракт з Ворсклою

19:03 559 Читать на русском
Очігава підписав контракт з Ворсклою
Зураб Очігава / ФК Ворскла

Екс-захисник Динамо Зураб Очігава став гравцем полтавської Ворскли.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання захисника Зураба Очігави. Контракт розрахований на 1 рік.

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Футболіст є вихованцем Динамо, але не закріпився в основній команді киян. Також виступав у складі Олімпіка та СК Дніпро-1.

Ворскла у перших двох турах зазнала поразки від Зорі (0:1) та Десни (0:2). Наступний матч полтавці зіграють проти Львова. Гра відбудеться 10 серпня о 19:30.

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