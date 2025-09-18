Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не вважає свою команду претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

"Очевидно, ми не є претендентами на титул. Просто насолодимося моментом, ми щасливі бути тут після того, як пройшли той шлях, яким рухалися, тому ми зосереджені тільки на завтрашньому дні, на майбутній грі і на тому, щоб добре почати турнір.

У нас більше матчів, ніж у попередні сезони, але якщо почати з поганого результату, може бути важко. У минулому сезоні ми зіграли внічию в першому матчі проти Інтера – сподіваюся, зможемо досягти більшого", – цитує Пепа ВВС.

У четвер, 18 вересня Манчестер Сіті зіграє з Наполі в 1-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.

