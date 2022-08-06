Напружена ситуація в Ізраїлі не дозволила провести товариський матч між іменитими клубами.

Атлетіко та Ювентус відмовилися від ідеї очного спарингу в Тель-Авіві, інформує Marca.

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Зустріч була запланована на вечір неділі (7 серпня). Втім, вчора відбулося серйозне загострення між Ізраїлем та сектором Газа. Ізраїльскі військові усунули одного з лідерів палестинських джихадистів, на що ті відповіли масованим ракетним обстрілом. Більшість снарядів збиває потужна ППО Ізраїлю, однак в таких умовах навряд слід думати про футбол.

Атлетіко та Ювентус ще можуть провести спаринг, але в іншому місці. У грандів залишається понад тиждень до старту чемпіонатів Іспанії та Італії.

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