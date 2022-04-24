Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема на гру з Челсі та показав досить пристойну гру на фоні відсутності регулярної ігрової практики. Перша половина пройшла фактично без гострих моментів – жодного удару в площину воріт обох команд.

Вест Хем не втримав нічию з Челсі – Ярмоленко виправдав несподівану довіру, а Жоржінью знову показав себе клоуном

По перерві Челсі був гострішим, хоча "молотки" не забували огризатись. Один із моментів не зміг реалізувати Ярмоленко, який прорвався правим флангом, але пробив прямо у Менді. Українець покинув поле на 73 хвилині, а на 87 хвилині Челсі заробив пенальті – Жоржінью примудрився його не реалізувати. Але "сині" вирвали перемогу – Пулішіч з передачі Алонсо поставив крапку в зустрічі.