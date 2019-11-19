Обрадовіч незадоволений нічиєю в матчі між збірними Азербайджану та України U-21

Головний тренер збірної Азербайджану U-21 Мілан Обрадовіч поділився враженнями від товариського матчу проти збірної України (1:1).

"По-перше, ми зробили багато того, чого прагнули. Ми завершували гру з 11 гравцями на полі, які взагалі не грали з березня. Було багато вимог, багато футболістів вперше грали в складі збірної Азербайджану разом.

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Грали проти збірної України, яка є сильною командою, саме тому розпочали обережно. Ми мали дуже багато моментів, але не встигли виграти, хоча в українців були небезпечні контратаки. В цілому, результатом незадоволені, але не грою", – зазначив Обрадовіч у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірні України та Азербайджану U-21 розписали мирову (1:1) попри два вилучення у складі "синьо-жовтих".

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