toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Обрадовіч незадоволений нічиєю в матчі між збірними Азербайджану та України U-21

18:42 296 Читать на русском
Обрадовіч незадоволений нічиєю в матчі між збірними Азербайджану та України U-21
Мілан Обрадовіч /Haqqin.az

Головний тренер збірної Азербайджану U-21 Мілан Обрадовіч поділився враженнями від товариського матчу проти збірної України (1:1).

 

"По-перше, ми зробили багато того, чого прагнули. Ми завершували гру з 11 гравцями на полі, які взагалі не грали з березня. Було багато вимог, багато футболістів вперше грали в складі збірної Азербайджану разом.

Україна U-21 вдев'ятьох розписала нічию з Азербайджаном завдяки голу Русина

Грали проти збірної України, яка є сильною командою, саме тому розпочали обережно. Ми мали дуже багато моментів, але не встигли виграти, хоча в українців були небезпечні контратаки. В цілому, результатом незадоволені, але не грою", – зазначив Обрадовіч у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірні України та Азербайджану U-21 розписали мирову (1:1) попри два вилучення у складі "синьо-жовтих".

Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати

blog_ava
Гравець юнацької команди Аякса шокує своїми габаритами – у 14 років він удвічі більший за своїх ровесників
00:10
5395
Теги
Азербайджан U-21 - Україна U-21 Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Мілан Обрадовіч Мілан Обрадовіч Азербайджан U-21 Азербайджан U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
33
хв
Німеччина
21:45
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук