Начо (по центру) на лаві для запасних / Marca

Іспанець мав намір продовжити контракт з Реалом, але різке зменшення ігрового часу змусило його замислитись щодо перебування в мадридському клубі, повідомляє Marca.

"Мбаппе вже ухвалив рішення": керівник ПСЖ – про можливий перехід Кіліана в Реал

У порівнянні з минулим сезоном Начо зіграв удвічі менше на цей же відрізок часу. Якщо ситуація не зміниться, то універсал може покинути Реал вільним агентом.

Додамо, що в поточному сезоні Начо зіграв в 11 поєдинках за "вершкових", в яких не відзначався результативними діями.

Південна Корея дотиснула Португалію на 90+1 – "бенефіс" Роналду і ключовий хід Сона виводять в 1/8 ЧС-2022