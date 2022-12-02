Оборонець Реала не спішить продовжувати контракт з клубом
19:25 - Читать на русском
Захисник Реала Начо Фернандес припинив переговори щодо пролонгації угоди.
Іспанець мав намір продовжити контракт з Реалом, але різке зменшення ігрового часу змусило його замислитись щодо перебування в мадридському клубі, повідомляє Marca.
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У порівнянні з минулим сезоном Начо зіграв удвічі менше на цей же відрізок часу. Якщо ситуація не зміниться, то універсал може покинути Реал вільним агентом.
Додамо, що в поточному сезоні Начо зіграв в 11 поєдинках за "вершкових", в яких не відзначався результативними діями.
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