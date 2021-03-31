Захист збірної Росії був далеким від ідеалу у поєдинку відбору на ЧС проти Словаччини (1:2).

Особливо "відзначились" Георгій Джикія та Маріо Фернандес під час першого гола словаків.

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На подачі кутового дует захисників Росії зовсім забув про опіку суперника, приділивши увагу обіймам одне одного. Могутній Мілан Шкріняр такою люб'язністю скористався, вбивши м'яч точно у сітку.

Додамо, що саме Фернандес зрівняв рахунок, але Словаччина вирвала перемогу зусиллями Мака, який ще раз знищив редути Росії.

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