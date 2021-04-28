Київський клуб вирішив припинити співпрацю з 56-річним фахівцем, стверджує FootBoom. Причини звільнення наразі невідомі.

Перша ліга: Агробізнес обіграв Оболонь, перервавши п'ятиматчеву серію без перемог в першості

Яковенко очолив Оболонь у жовтні минулого року. Новий тренер не зміг суттєво покращити результати і наблизити "пивоварів" до підвищення у еліту. Під керівництвом Яковенка команда провела 17 матчів – 9 перемог, 2 нічиї і 6 поразок. Наразі кияни посідають 8 сходинку з відставанням у 10 очок від трійки лідерів.

Нагадаємо, Яковенко у 2008-2012 роках працював з молодіжною збірною України. Також легенда Динамо очолював Металург із Нікополя, Борисфен, російські Хімки, Кубань, Ростов і Уралан.

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