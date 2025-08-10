Олександрія підходила до зустрічі в Києві, програвши три матчі поспіль – після поразок від Партизана команда примудрилась поступитись Кудрівці. На цьому відрізку срібний призер УПЛ пропустив дев'ять голів, забивши всього один. Оболонь, своєю чергою, сенсаційно стримала Металіст 1925 у 1-му турі.

Здавалося, що олександрійці чинитимуть колосальний тиск, аби перервати чорну смугу. На практиці ж зустріч виявилась дуже бідною на моменти. Можливо, на футболістів впливала спека. У першому таймі жодного гострого епізоду вболівальники не побачили – з натяжкою, в актив можна записати дальній удар Мишньова з відскоку після стандарту. Без проблем для Марченка

Гравці відправились відпочивати за нулів на табло. "Пивовари" діяли значно пасивніше, завдавши тільки два удари по воротах – однак яким же виявився третій! Кияни відкрили рахунок всього через 50 секунд по перерві! Суханов підхопив відскок з кутового й запустив справжню ракету метрів з 40, поціливши під поперечину. Шедевр!

Олександрія у наступні 40 хвилин не знайшла відповіді на цей гол. Кирило Нестеренко використав усі заміни, але гості створили всього два моменти. На 75-й хвилині Цара замикав навіс з лінії воротарського (зависоко), а на 87-й свіжий Жонатан відкрився під скидку на правий край штрафного – пробив повз ближню стійку!

Оболонь огризнулась контратакою, яку правим флангом розігнав Прокопенко. У завершенні він перевів ліворуч під удар Фещенку, а той з лівого кута карного майданчика вгатив у дальній нижній. Трохи неточно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Оболоні. "Пивовари" стартують в УПЛ, набравши чотири очки в двох турах. Олександрія ж зазнала четвертої поспіль поразки в усіх турнірах.

