ЛНЗ протягом усього матчу краще діяв з м'ячем. Підопічні Андреса Карраско працювали першим номером, багато комбінували, проводили кроси. Особливо подобався Момо – відчувалось, що приїхав сильний легіонер. Словом, черкасці грали, як фаворит.

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От тільки жодного моменту до 70-х хвилин "насінневий завод" не створив. Оболонь же на контратаках і стандартах могла оформити розгром ще в першому таймі, однак на заводі став голкіпер. Кучеренко спіймав кураж. Вже на 16-й хвилині Максим парирував потужний удар Черненка з лету із лінії півкола, який завдав Черненко.

На 34-й він же врятував при замиканні прострілу Османа. Груша пробивав метрів з 13-ти низом, але не зміг прошити воротаря. На 37-й же Черненко бахнув з дистанції, а м'яч рикошетом від Тілля полетів у протихід Кучеренку (та ще й пішов під поперечку) – Кучеренко в карколомному стрибку врятував ЛНЗ! У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Зміст гри в другому таймі не змінився, тож гол Оболоні на 52-й хвилині не здивував. Груша ефектно переграв Пасіча на правому фланзі й виконав простріл, який Кучеренко вибив у падінні – втім, на добиванні опинився Слободян. 0:1!

Здавалося, що після цього ЛНЗ підвищить оберти й притисне киян, однак у грі особливо нічого не змінювалось до 70-х хвилин. "Пивовари" почали підсідати попри потрійну заміну Сергія Шищенка, тому що освіжили лише атаку. Як наслідок, біля воріт Федорівського виникло два неприємних для гостей моменти.

Перший трапився на 74-й хвилині, коли Пасіч подав з лівого флангу. При перехопленні Карась зіткнувся з Приймаком, від голови якого м'яч відскочив у руку Данилу. Арбітри вирішили, що пенальті в цьому епізоді не було, хоча з нинішніми рекомендаціями подібні ситуації можна трактувати як завгодно.

На 80-й же свіжий Ейнел зачепився за закидушку на лівому краю штрафного, після чого виконав ефектний слаломкрізь двох захисників. Він завершився пострілом у ближній кут – бразилець прошив Федорівського, однак після перегляду відеоповтору гол ЛНЗ скасували. Соареш підіграв собі рукою.

Чогось цікавішого підопічні Андреса Карраско не створили, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Оболоні. "Пивовари" перервали 4-матчеву безвиграшну серію й тріумфували вдруге у поточному чемпіонаті. Тим не менш, вони залишаються у зоні вильоту.

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