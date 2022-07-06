Головним тренером Оболоні і надалі буде Валерій Іващенко, повідомляє FootBoom.

"Навіщо грати в Першій лізі, якщо ніхто не підвищується у класі?": директор Оболоні розкритикував керівництво УПЛ

Інформація про можливе призначення Олександра Рябоконя наставником "пивоварів" – не більше, ніж вигадка журналістів, повідомили у столичному клубі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Оболонь посіла у турнірній таблиці Першої ліги четверту сходинку. Після відмови Десни і Маріуполя від участі у новому сезоні УПЛ, кияни готувались зіграти в еліті – першість планували розширювати до 18 команд. Однак через війну реформи довелось відкласти на майбутнє.

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