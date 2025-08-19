"Так, ми підтверджуємо, що футбольний клуб Металіст 1925 надсилав пропозицію. По-перше, ця пропозиція не влаштувала керівництво. А по-друге, зараз ми розуміємо, що такий воротар нам потрібен.

"Мене ще рефері запитав: "Будеш бити?": лідер Оболоні – про свій шедевр у ворота Руха

Ви ж розумієте, молодий хлопець є кандидатом до збірної U-20. Він може поїхати на чемпіонат світу. Невідомо, як він там себе проявить. Президент зараз не готовий ухвалювати будь-яке рішення щодо Марченка", – сказав Резніченко в інтерв'ю прес-службі Оболоні.

18-річний Марченко провів 14 матчів за першу команду Оболоні, пропустив 9 голів, у 9 іграх зіграв на нуль. Контракт воротаря з клубом розрахований до грудня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва