Оболонь приймала ВПК-Агро в рамках перенесеного матчу 5-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

Перша Ліга, 5-й тур

Оболонь – ВПК-Агро – 0:0

Клуб Першої ліги відмовився від трансферу вихованця Динамо

Суперникам не вдалось здійснити феєричне повернення поєдинків Першої ліги. Оболонь на своєму рідному стадіоні у Києві не змогла потішити нечисельних вболівальників перемогою.

Під час матчу команди створили обмаль моментів, що і вилилось у логічний фінальний рахунок – 0:0.

Після 15-ти турів Першої ліги Оболонь розташувалась на 8-й сходинці турнірної таблиці, ВПК-Агро залишився 13-м.

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