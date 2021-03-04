Оболонь та ВПК-Агро не визначили сильнішого після повернення Першої ліги із зимової перерви
20:28 - Читать на русском
Оболонь приймала ВПК-Агро в рамках перенесеного матчу 5-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.
завершено
Перша Ліга, 5-й тур
Оболонь – ВПК-Агро – 0:0
Клуб Першої ліги відмовився від трансферу вихованця Динамо
Суперникам не вдалось здійснити феєричне повернення поєдинків Першої ліги. Оболонь на своєму рідному стадіоні у Києві не змогла потішити нечисельних вболівальників перемогою.
Під час матчу команди створили обмаль моментів, що і вилилось у логічний фінальний рахунок – 0:0.
Після 15-ти турів Першої ліги Оболонь розташувалась на 8-й сходинці турнірної таблиці, ВПК-Агро залишився 13-м.
"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter