Перша ліга, 18-й тур

Оболонь – Ужгород – 0:1

Гол: Гайдучик, 44

Кияни йдуть на третій сходинці і мали чудову можливість закріпитися у зоні плей-офф виходу до еліти. Суперник – Ужгород, який з трьома поразками поспіль безнадійно сидів на дні таблиці.

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Оболонь очікувано володіла перевагою, але створити багато моментів не вдавалось. Натомість супернику вистачило одного вдалого стандарту. На 44-й хвилині Микола Гайдучик вдало підрізав головою подачу зі штрафного, покаравши голкіпера за необачний вихід. Оболонь не змогла оговтатися від пропущеного гола зв весь другий тайм. "Пивовари" збільшили свій натиск, проте оборона аутсайдера знайшла в собі сили відбитися і втримати 3 очки.

Перемога не дозволила Ужгороду покинути останню сходинку таблиці, а Оболонь з другою поразкою поспіль підпустила прямих конкурентів у боротьбі за підвищення.

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