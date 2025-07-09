Оболонь та Кудрівка зійшлися у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Оболонь – Кудрівка – 2:0

Голи: Черненко, 22, Корх, 81

Вилучення: Мельниченко, 52

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Оболонь в черговому спарингу переграла Кудрівку. "Пивовари" відкрили рахунок на 22 хвилині. Черненко потужно пробив з-за меж штрафного та влучив у дев'ятку.

По перерві Кудрівка залишилася в меншості – Іван Мельниченко грубо сфолив, за що отримав червону картку. Оболонь зуміла під кінець гри подвоїти свою перевагу. Кирило Корх класно зіграв на добиванні, встановивши остаточний рахунок.

Нагадаємо, Кудрівка за підсумками плей-офф з Ворсклою здобула путівку в УПЛ.

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