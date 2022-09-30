Перша ліга, 6-й тур

Кремінь – Оболонь – 0:3

Голи: Груша, 4, 11, Батальський, 43

Кияни завітали в гості до команди з Кременчука й без проблем перемогли. Доля протистояння вирішилась ще в першому таймі. Груша двічі результативно пробив, а Батальський виграв боротьбу й розстріляв кіпера.

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Оболонь набрала 13 залікових балів та очолила турнірну таблицю Першої ліги групи В. Кремінь зі сімома пунктами залишився третім, але до кінця туру ще може втратити свої позиції.

Відеоогляд матчу Кремінь – Оболонь: