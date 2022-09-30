Оболонь розгромила Кремінь та захопила лідерство у Першій лізі
18:39 - Читать на русском
Оболонь зуміла легко перемогти Кремінь у виїзному поєдинку 6 туру Першої ліги.
завершено
Перша ліга, 6-й тур
Кремінь – Оболонь – 0:3
Голи: Груша, 4, 11, Батальський, 43
Кияни завітали в гості до команди з Кременчука й без проблем перемогли. Доля протистояння вирішилась ще в першому таймі. Груша двічі результативно пробив, а Батальський виграв боротьбу й розстріляв кіпера.
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Оболонь набрала 13 залікових балів та очолила турнірну таблицю Першої ліги групи В. Кремінь зі сімома пунктами залишився третім, але до кінця туру ще може втратити свої позиції.
Відеоогляд матчу Кремінь – Оболонь:
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