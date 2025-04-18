"Намагаюся не звертати уваги на чутки. Але принагідно зазначу, що в Оболоні ніхто жодних ультиматумів керманичу Сергію Шищенку не висував. Клубне керівництво йому повністю довіряє. В команді – робоча обстановка, чудовий мікроклімат, що підтвердили два останні поєдинки – з Інгульцем та Чорноморцем, в яких були здобуті важливі звитяги.

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Ми всі сподіваємося, що Шищенко, в якого чинний контракт ще на 2,5 роки, допрацює його до кінця", – сказав Різниченко для Sport.ua.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Оболонь звільнить головного тренера, якщо клуб втратить очки в іграх проти Інгульця та Чорноморця. Цікаво, що "пивовари" здобули дві перемоги у цих матчах. Наразі Оболонь посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 24-ма очками.

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту