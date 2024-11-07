"Останнім часом український футбол дуже часто ставав об'єктом вивчення скандальних ситуацій. Черговий тур української Прем'єр-ліги не став винятком щодо цього неприємного правила. Те, що відбулось на стадіоні КСК Ніка, межує зі злочинною упередженістю, яка дозволяє впливати на хід змагань. Непризначений суддею Шандором пенальті наприкінці матчу між Олександрією та Поліссям не просто відібране очко у Полісся: при певних обставинах це може вплинути на остаточне положення команд після закінчення чемпіонату.

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Цілком виправдане обурення Полісся та їхніх вболівальників. Проте, запевняння нового керівництва УАФ футбольній спільноті України в зміні підходу до суддівства разом із заміною керівництва Комітету арбітрів УАФ не внесло в процес суддівства жодних змін. І з кожним туром надії на наведення ладу в суддівському корпусі полишають і учасників змагань, і вболівальників.

Футбольний клуб Оболонь на власному досвіді відчув руку "неохайних" суддів, що творять на полі свою історію. Ми неодноразово звертались до керівництва Комітету арбітрів УАФ з проханням не призначати на матчі за участі нашої команди певних арбітрів, помічених в упередженому суддівстві. Проте наші прохання проходили повз вуха відповідних керівників.

Зі свого боку футбольний клуб Оболонь всіляко підтримує вимогу Полісся провести очну зустріч з головою Комітету арбітрів УАФ Катериною Монзуль та консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі для можливості поставити прямі питання стосовно ситуації, що виникла в українському футболі з суддівством", – йдеться у заяві на офіційному сайті "пивоварів".

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